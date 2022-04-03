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Глава Conexus Барисс заявил о прекращении поставок газа из России в страны Балтии с апреля

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.
Lenta.ru
Сегодня министерство энергетики Литвы заявило, что страна полностью отказалась от поставок российского газа.
Реальное время
Баррис заявил, что страны Балтии получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.
Lenta.ru
"С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше", — заявил Барисс.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Conexus Барисс заявил о прекращении поставок газа из России в страны Балтии с апреля
Известия23:53
Глава Conexus Барисс заявил о прекращении поставок газа из России в страны Балтии с апреля
Lenta.ru21:43
Глава Conexus Барисс заявил об остановке поставок газа из России в страны Балтии с апреля
РИА Новости18:30
Глава Conexus Барисс: российский газ перестал поступать в страны Балтии с начала апреля
РБК20:00
Природный газ из России перестал поступать в балтийские страны
Реальное времявчера в 14:20
Природный газ из России перестал поступать в страны Балтии
Интерфаксвчера в 14:06
Поставки газа из России в Литву и Латвию остановлены
Smotrim.ruвчера в 12:28

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