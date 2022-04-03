С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.
Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0) Шугар Хилла Стюард сомневается, что его подопечный завершит карьеру после боя с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2).