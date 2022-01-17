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Глава Credit Suisse Орта-Осорио ушел в отставку после расследования о нарушении COVID-мер

Председатель правления второго по величине финансового холдинга Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведенного по заказу совета директоров, говорится в релизе компании.
РБК
В конце 2021 года Reuters писал, что Орта-Осорио дважды нарушил антикоронавирусные меры: в июле в Великобритании и в ноябре в Швейцарии.
РБК
Представитель Credit Suisse отказался раскрыть ВВС какие-либо подробности.
Интерфакс
В задачи Орта-Осорио входил в том числе выбор стратегии дальнейшей работы Credit Suisse.
РБК

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Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения антиковидных мер
Компания00:15
Председатель Credit Suisse ушел в отставку после расследования компании
ИА Красная Весна00:53
Председатель правления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения карантина
Ведомости00:41
Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения ковид-правил
Интерфакс00:18
Председатель Credit Suisse ушёл в отставку, нарушив антиковидные меры
News.ru00:56
Председатель правления банка Credit Suisse покинул должность из-за нарушения антиковидных мер
Эхо Москвы22:26
Глава Credit Suisse Орта-Осорио ушел в отставку после расследования о нарушении COVID-мер
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