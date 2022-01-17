Председатель правления второго по величине финансового холдинга Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведенного по заказу совета директоров, говорится в релизе компании.
Известный врач и популярный телеведущий Александр Мясников заявил, что те, кто заражаются омикрон-штаммом COVID-19, переносят заболевание намного легче тех, кто заразился другими вариациями коронавируса.
В конце декабря официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что омикрон может стать «живой вакциной» и позволит победить пандемию коронавируса.
Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные российской вакциной против коронавируса «Спутник V» у прибывающих в страну граждан других государств.