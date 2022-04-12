Антироссийские санкции и, в частности, возможный отказ от российского газа грозят немецкой экономике полной остановкой, заявил изданию Das Erste управляющий Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.
По словам источника «Ведомостей», близкого к Любошицу, бенифициар сети принял решение продать магазины OBI в России инвестору при условии, что род деятельности компании и рабочие места будут сохранены.
НАТО точно знает, откуда был нанесен удар ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, заявил итальянский тележурналист Тони Капуоццо, обративший внимание на сообщения о том, что серийный номер ракеты указывает на ее принадлежность Украине.
Россия и Белоруссия говорят Западу «досвидос», заявил белорусский президент Александр Лукашенко 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.