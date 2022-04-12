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Глава DIHK Ванслебен предрек ФРГ худший со времен Второй мировой кризис без газа из России

Антироссийские санкции и, в частности, возможный отказ от российского газа грозят немецкой экономике полной остановкой, заявил изданию Das Erste управляющий Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.
РИА Новости
"В данный момент мы приближаемся к реальной ситуации дефицита", — предупредил экономист.
РИА Новости
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине.
РИА Новости
Возможное прекращение поставок российского топлива и поставок высокотехнологичной продукции в РФ грозит потерей не только ресурсоснабжающей стороны, но и рынка сбыта.
Южный Федеральный

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Ванслебен предрек Германии худший кризис со времен Второй мировой без российского газа
CT news09:16
Глава DIHK Ванслебен предрек ФРГ худший со времен Второй мировой кризис без газа из России
Lenta.ru09:16
В Германии предупредили о худшем кризисе со времён Второй мировой войны
Говорит Москва09:11
Das Erste: отказ от российского газа ставит немецкую экономику на грань остановки
Радио Sputnik09:15
Das Erste: без российского газа ФРГ грозит крупнейший кризис со времен Второй мировой войны
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Das Erste: без российского газа Германии грозит худший кризис со времен Второй мировой
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