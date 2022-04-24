Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.
"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.
Главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич рассказал, что причиной сильного укрепления рубля в последнее время является резкий рост предложения долларов и евро на рынке, но в скором времени оно может сократиться.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - сказал генерал-майор.
« Манчестер Сити » разгромил «Уотфорд» в домашней встрече в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ), которая состоялась 23 апреля и завершилась со счетом 5:1. Счет в матче был открыт на четвертой минуте.