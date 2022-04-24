Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.
"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.
Во французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, принадлежащие находящимся под санкциями россиянам, при этом местным властям приходиться заниматься их перемещением внутри гаваней за свой счет, передает телеканал France 2.