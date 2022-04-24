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Глава DIHK Ванслебен заявил, что Германия не имеет оправданий для эмбарго на газ из России

Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.
Lenta.ru
"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.
РИА Новости
В начале апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что резкий отказ от российских энергоресурсов, включая газ, нефть и уголь, навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России.
РБК
Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

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