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Глава DIHK Ванслебен заявил, что Германия не имеет оправданий для эмбарго на газ из России

Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.
Lenta.ru
По мнению Ванслебена, вероятные последствия для немецкой экономики несопоставимы даже с пандемией коронавирусной инфекции, поскольку в случае запрета импортировать газ из России «будет намного сложнее», сообщает радиостанция Deutschlandfunk
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Профиль
Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости
Также канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщал, что Австрия, ФРГ и Венгрия выступают против эмбарго на газ из России.
Коммерсантъ

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