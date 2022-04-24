Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.
По мнению Ванслебена, вероятные последствия для немецкой экономики несопоставимы даже с пандемией коронавирусной инфекции, поскольку в случае запрета импортировать газ из России «будет намного сложнее», сообщает радиостанция Deutschlandfunk
Украина ведет с США и другими западными партнерами переговоры о возможном использовании замороженных российских активов для восстановления страны, заявил в интервью CBS украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.