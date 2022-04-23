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Глава DIHK Ванслебен заявил, что отказ от газа России ударит по ФРГ сильнее коронавируса

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью изданию Deutschlandfunk заявил, что у страны нет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители.
Lenta.ru
Ванслебен заявил, что ситуация на Украине нарушила глобальные цепочки поставок, что привело к подорожанию всех товаров, а не только энергоресурсов.
Lenta.ru
"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.
РИА Новости
При отказе от энергоносителей России Ванслебен предрек экономике Германии паралич.
Lenta.ru

Подробнее о событии

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