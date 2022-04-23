Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью изданию Deutschlandfunk заявил, что у страны нет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители.
"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.
Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования вывели из строя логистический терминал на аэродроме возле Одессы, в котором хранилось иностранное военное оборудование.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию дел на 21 апреля ей известно о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, обнаруженного у детей в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США.