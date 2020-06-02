Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
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Власти Москвы опровергли информацию о появлении первых заразившихся в январе

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Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
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Москвичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
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Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов

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В России выработают новые требования к студенческим общежитиям

Новые требования к студенческим общежитиям будут выработаны Министерством образования и науки РФ вместе с вузами.
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МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
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Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании

Хьюстон, США, 2 июня 2020, 22:23 — REGNUM Дата похорон чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, названа в США.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

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Сегодня, 2 июня, буквально несколько минут назад в посёлке Латная Семилукского района опрокинулся бензовоз-пятитонник.
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Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего

Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
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В России определили условия применения ядерного оружия

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Газета.Ru 11:54
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Политика

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
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Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину

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Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном

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Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
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Ученые нашли место с самым чистым воздухом на планете

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Рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств составил американский телеканал CBS. В список включены два российских бойца.
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Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
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Роспотребнадзор рассказал, как вернуть больницы к работе по профилю

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Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

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