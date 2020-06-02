Коронавирус
РИА НовостиГлава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
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Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Общество
Москвичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В России выработают новые требования к студенческим общежитиям
Новые требования к студенческим общежитиям будут выработаны Министерством образования и науки РФ вместе с вузами.
Российская газета 15:21
Политика
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
Происшествия
Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании
Хьюстон, США, 2 июня 2020, 22:23 — REGNUM Дата похорон чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, названа в США.
REGNUM 15:23
Здоровье
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Происшествия
Под Воронежем опрокинулся бензовоз
Сегодня, 2 июня, буквально несколько минут назад в посёлке Латная Семилукского района опрокинулся бензовоз-пятитонник.
TV Губерния 09:45
Политика
Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего
Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM 05:45
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Политика
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
Политика
Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину
RT на русском 14:48
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
Общество
Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
ФедералПресс 12:22
Футбол
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Происшествия
Отчаяние: трёх калининградцев задержали в Польше на пути в Германию
Польские пограничники в воскресенье, 31 мая 2020 года, задержали при нелегальном пересечении границы в районе города Голдап трёх жителей Калининградской области: семью – 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего сына.
Русский Запад 09:28
Единоборства
Емельяненко обошёл Хабиба в рейтинге лучших бойцов по версии CBS
Рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств составил американский телеканал CBS. В список включены два российских бойца.
REGNUM вчера в 08:22
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть больницы к работе по профилю
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц В первую очередь, ведомство предлагает субъектам РФ самим разработать план мероприятий по возвращению больниц к своей деятельности.
Право.ру 13:07
Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
Политика
Трамп пригрозил мобилизовать армию для прекращения беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить Вооруженные силы для прекращения массовых беспорядков в стране, начавшихся из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Фергана 00:32
Армия и оружие
Avia.pro: Российский лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА
Боевой лазер «Пересвет» производства России сбил в Сирии израильский БПЛА. Такая информация появилась на страницах издания Avia.pro.
Актуальные Новости 15:28
Здоровье
Медработников в Москве продолжат бесплатно селить в гостиницах
Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
РИАМО 11:58
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36