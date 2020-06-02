Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

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