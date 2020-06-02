Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Происшествия По Парижу прокатилась волна беспорядков Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции. 3

Экономика План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК. 3K

Политика Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7 Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи. 295

Общество Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы. 17

Политика Трамп назвал Байдена политическим слабаком Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 1K

Гаджеты В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10 Компания Microsoft опубликовала на официальном сайте заявление, в котором подтвердила наличие проблем в последнее версии операционной системы Windows 10. 498

Авто Год владения Porsche Cayenne обошелся дороже самой машины Как сообщает издание Reddit, некий житель США за год эксплуатации потратил на Porsche Cayenne Turbo 2004 года выпуска 10 тыс. 698 долларов, это 744 тыс. рублей.

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 3

Общество В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб. 444

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста. 1K

Здоровье В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры. 30

Общество Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,1K

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 583