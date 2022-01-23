Будьте в Плюсе

Глава «ДНКОМ» Исаев: глаза могут быть «воротами» проникновения омикрона в организм

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал «ворота» для проникновения штамма коронавируса омикрон в организм.
Lenta.ru
Исследовательские данные свидетельствуют, что при заражении коронавирусом может развиваться конъюнктивит, представляющий собой инфекцию конъюнктивы или прозрачной мембраны, которая выстилает веко и покрывает белую часть глаза.
MedikForum.ru
По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, доля "омикрона" и других штаммов - 48,1%. "Омикрон" зафиксирован в 64 регионах страны.
ТАСС
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».
RT на русском

Подробнее о событии

Генетик Исаев: Штамм «омикрон» проникает в организм через глаза
Российская газета17:45
Эксперт рассказал, как штамм «омикрон» может проникать в организм человека
ТАСС16:11
Самое цитируемое
Гендиректор центра ДНКОМ Исаев предупредил о заражении «Омикроном» через глаза
ФАН16:54
Эксперт Исаев: «воротами» проникновения «Омикрона» в организм могут быть глаза
Известия16:49
Глава «ДНКОМ» Исаев: глаза могут быть «воротами» проникновения омикрона в организм
Lenta.ru16:36
«Омикрон» заподозрили в способности заражать людей через глаза
РЕН ТВ16:30
Необычный симптом: зуд в глаза может указывать на заражение Омикроном
MedikForum.ruвчера в 15:19

Интересное

Twitter начал поддерживать NFT-аватары для пользователей с подпиской

Пользователи, у которых есть платная подписка на Twitter Blue, смогут установить NFT-аватары, пишет компания в своем аккаунте.
Inc. Russia21 января в 02:49

РБК: налог на вклады свыше миллиона рублей частично затронет владельцев меньших сбережений

Налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой, сообщает агентство РБК.
РИА Новости20:36

Профессор Ислам назвал самым частым симптомом у пациентов с «омикроном» насморк

Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в Бангладеш жаловались на насморк, об этом, как передает местная интернет-газета bdnews24, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.
РИА Новости20:37

Мария Миронова оставила шоу «Танцы со звездами» из-за болезни

Сегодня 48-летняя актриса ошарашила известием — к сожалению, она прерывает свое участие в телешоу "Танцы со звездами" канала "Россия 1".
StarHit.ruвчера в 10:00

Иммунолог Крючков: разновидность омикрона ВА.2 вытесняет другие штаммы

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучше защищены от заражения после контакта со штаммом коронавируса «омикрон» люди, которые сделали прививку в последние три месяца.
News.ru22 января в 15:17

Кадыров обвинил экс-судью в предательстве и назвал правозащитников террористами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства».
РБК20:38

NYT: Байден рассматривает возможность размещения войск, авиации и флота в Восточной Европе

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
РБК18:56

Новый порядок для кредитных историй ЦБ перенес на 1 июля 2022 года

В соответствии с документом вступление в силу нормативов по внедрению нового порядка формирования кредитных историй и информации для расчета долговой нагрузки Центробанк фактически перенес с 1 января на 1 июля 2022 года.
Известия20:02

Дизайнер показал новую модель Лада Навис 2023-2024 на эксклюзивных фото

Дизайнер показал новую модель Лада Навис 2023-2024 на эксклюзивных фото.
Tver-portal.ruвчера в 13:06

Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину

Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства.
ТАСС19:45