Исследовательские данные свидетельствуют, что при заражении коронавирусом может развиваться конъюнктивит, представляющий собой инфекцию конъюнктивы или прозрачной мембраны, которая выстилает веко и покрывает белую часть глаза.
По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, доля "омикрона" и других штаммов - 48,1%. "Омикрон" зафиксирован в 64 регионах страны.
Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в Бангладеш жаловались на насморк, об этом, как передает местная интернет-газета bdnews24, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.
Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
В соответствии с документом вступление в силу нормативов по внедрению нового порядка формирования кредитных историй и информации для расчета долговой нагрузки Центробанк фактически перенес с 1 января на 1 июля 2022 года.