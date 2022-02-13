Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в течение 48 часов, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как сообщает портал discover24.ru, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что субмарины ВМС США класса Virginia малозаметны и бесшумны, однако очень эффективно отработали противолодочные самолеты ВС РФ, которые смогли зафиксировать нарушителя.
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем.