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Глава «ДНКОМ» Исаев заявил, что омикрон полностью вытеснит дельта-штамм COVID-19 в России

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев оценил будущее дельта-штамма COVID-19 в России.
Lenta.ru
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки.
ТАСС
Генетик отметил, что в 20 российских субъектах с 28 января по 1 февраля доля дельты была всего лишь 2 %. С 1 по 6 февраля случаи инфицирования «дельтой» стали единичными.
РЕН ТВ
По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 из 85 регионов РФ.
ТАСС

Подробнее о событии

Генетик предрек будущее штамма «дельта» в России
РЕН ТВ16:59
Эксперт полагает, что «омикрон» в России окончательно вытеснит дельта-штамм
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