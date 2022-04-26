Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.
Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса России об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.