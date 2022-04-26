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Глава ДНР Пушилин: боевики «Азова» не доверяют Киеву и просили об эвакуации в Турцию

Заблокированные на заводе «Азовсталь» украинские силовики просят об эвакуации в Турцию.
ПолитРоссия
Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.
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Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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Пушилин: боевики «Азова»* не доверяют Киеву и просили об эвакуации в Турцию
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Глава ДНР Пушилин: боевики «Азова» не доверяют Киеву и просили об эвакуации в Турцию
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Пушилин: украинские силовики на «Азовстали» просят об эвакуации в Турцию
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Пушилин: остающиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские силовики не доверяют киевским властям и просят об эвакуации в Турцию
Аргументы недели03:41
Пушилин: заблокированные на «Азовстали» боевики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию
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Пушилин: боевики «Азовстали» не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию
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