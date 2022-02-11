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Глава ДНР Пушилин не исключил обращение к России за помощью

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что ДНР обратится к России за помощью.
Lenta.ru
По данным разведки ДНР, в регион прибывают польские и американские наемники.
Комсомольская правда
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.
РИА Новости
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе.
Взгляд.ру

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