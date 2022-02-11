Lenta.ruГлава ДНР Пушилин не исключил обращение к России за помощьюГлава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что ДНР обратится к России за помощью.Lenta.ruПо данным разведки ДНР, в регион прибывают польские и американские наемники.Комсомольская правдаВ последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.РИА НовостиВ Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе.Взгляд.руЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКомсомольская правдаФАНАпралLife.ruНациональная служба новостейПодробнее о событииГлава ДНР допустил вероятность ухудшения ситуации и возникновения потребности в помощи РФТАСС16:06Глава ДНР Пушилин: Донбасс не исключает обращения к России за помощьюSmotrim.ruвчера в 15:54Глава ДНР не исключает, что непризнанная республика может быть вынуждена обратиться за помощью к РоссииЭхо Москвывчера в 14:57Глава ДНР не исключил обращения за помощью к РоссииКоммерсантъвчера в 15:08Глава ДНР Пушилин не исключил обращение к России за помощьюLenta.ruвчера в 15:06Глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к России из-за действий КиеваРИА Новостивчера в 15:37Пушилин не исключил обращения ДНР к России за помощьюЦарьградвчера в 14:22Показать ещёОценить303Поделиться