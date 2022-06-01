РБКГлава ДНР Пушилин опроверг сообщения о раненииГлава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг сообщения о ранении в городе Красный Лиман (Лиман), где проходит российская спецоперация.РБКРоссия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.РИА НовостиОфициальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.РИА НовостиВласти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.ИзвестияЧитать далееСвернутьРБКРБКИзвестияГазета.RuREGNUMГлавный региональныйКомсомольская правдаLife.ruRT на русскомТК ЗвездаФАНПрофильНародные новостиНТВДума ТВПодробнее о событииГлава ДНР Пушилин опроверг сообщения о раненииРБК10:55Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о своём ранении в ЛиманеRT на русском10:35Самое цитируемоеГлава Минздрава ДНР заявил, что у него нет информации о том, что Пушилин якобы был раненТАСС10:29Администрация Пушилина опровергла слухи о ранении главы ДНР в Красном ЛиманеНародные новости10:22Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о своем раненииИзвестия11:03Глава ДНР Пушилин опроверг информацию главы МВД Украины о своем ранении в Красном ЛиманеLenta.ru10:49Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о своем ранении в Красном ЛиманеРИА Новости10:41Показать ещёОценить192Поделиться