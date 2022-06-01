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Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о ранении

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг сообщения о ранении в городе Красный Лиман (Лиман), где проходит российская спецоперация.
РБК
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.
РИА Новости
Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
Известия

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Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о ранении
РБК10:55
Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о своём ранении в Лимане
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