РИА НовостиГлава ДНР Пушилин опроверг сообщения о взрыве в ДонецкеГлава ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о взрыве в центре Донецка.Smotrim.ruВ Генштабе ВСУ заверили, что не вели обстрела ДНР.РБККак отмечает канал «Донбасс решает», представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также прокомментировал сообщения о взрыве.RT на русскомТем временем Telegram-канал WarGonzo указывает, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной украинской стороне.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБКRostov gazetaЯмал-МедиаLife.ruРамблерФАНRT на русскомНародные новостиНациональная служба новостейНТВA42.RUПодробнее о событииГлава ДНР Пушилин опроверг сообщения о взрыве в ДонецкеРИА Новости09:18Пушилин опроверг информацию о взрыве в ДонецкеКоммерсантъ09:16Глава ДНР Денис Пушилин не подтвердил информацию о взрыве в центре ДонецкаЭхо Москвы08:44Глава ДНР Пушилин прокомментировал главреду RT Симоньян сообщения о взрыве в ДонецкеRT на русском09:06Пушилин опроверг данные о взрыве в ДонецкеИзвестия08:58Глава ДНР Пушилин опроверг данные о взрыве и заявил, что в Донецке все под контролемLenta.ru08:57Глава ДНР опроверг информацию о взрыве в центре ДонецкаРБК09:12Показать ещёОценить215Поделиться