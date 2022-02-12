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Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о взрыве в Донецке

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о взрыве в центре Донецка.
Smotrim.ru
В Генштабе ВСУ заверили, что не вели обстрела ДНР.
РБК
Как отмечает канал «Донбасс решает», представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также прокомментировал сообщения о взрыве.
RT на русском
Тем временем Telegram-канал WarGonzo указывает, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной украинской стороне.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о взрыве в Донецке
РИА Новости09:18
Пушилин опроверг информацию о взрыве в Донецке
Коммерсантъ09:16
Глава ДНР Денис Пушилин не подтвердил информацию о взрыве в центре Донецка
Эхо Москвы08:44
Глава ДНР Пушилин прокомментировал главреду RT Симоньян сообщения о взрыве в Донецке
RT на русском09:06
Пушилин опроверг данные о взрыве в Донецке
Известия08:58
Глава ДНР Пушилин опроверг данные о взрыве и заявил, что в Донецке все под контролем
Lenta.ru08:57
Глава ДНР опроверг информацию о взрыве в центре Донецка
РБК09:12

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