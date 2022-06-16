Большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях, это порядка 90-95% поставлявшихся объемов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Трасса «Меридиан», которая планировалась как маршрут из Европы в Китай, пройдет из Китая в страны Каспийского моря, в том числе Иран, рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК.
В 2020 году был запущен механизм поддержки экспорта российской промышленности: на корпоративные программы повышения конкурентоспособности, которые предполагали субсидирование из бюджета банковских кредитов, экспортерам из бюджета было выделено 2 млрд руб.