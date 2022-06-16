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Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу

Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости
«Нужно освобождать все русские города», — заявил Пушилин в ответ на вопрос о будущем Одессы.
RT на русском
Пушилин также отметил, что решение о том, нужно ли проводить референдум в ДНР о присоединении к России, будет приниматься после окончания спецоперации.
News.ru
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

Пушилин: ВС РФ в ходе спецоперации должны освободить все русские города
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Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу
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