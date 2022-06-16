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Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу

Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости
«Нужно освобождать все русские города», — заявил Пушилин в ответ на вопрос о будущем Одессы.
RT на русском
Значительная часть народных республик уже освобождена, также российская армия контролирует Херсонскую и большую часть Запорожской областей.
URA.Ru
"Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан Донецкой и Луганской Народных Республик", – заявил Пушилин.
Блокнот.ру

Подробнее о событии

Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города на Украине
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Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу
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