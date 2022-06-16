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Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу

Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости
«Нужно освобождать все русские города», — заявил Пушилин в ответ на вопрос о будущем Одессы.
RT на русском
"Если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения", – цитирует Пушилина РИА Новости.
Вести.Ru
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города на Украине
RT на русском05:39
Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу
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