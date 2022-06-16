«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему», — подчеркнул Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение главы Минфина Антона Силуанов.
12 июня в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае варианта «Омикрон»-штамма ВА.4. При этом, как отметил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сейчас россияне в 95% случаев заражаются вариантом BA.2 и его субвариантами.
«Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября, первое — эти ограничения вводились не потому, что это кому-то захотелось, а потому, что введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок», — объяснила глава Центробанка.