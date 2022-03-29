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Глава ДНР Пушилин заявил, что Украине нельзя верить в ходе переговоров

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украине нельзя верить в ходе переговоров.
RT на русском
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости
Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.
News.ru

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Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах
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