По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.
Оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%), сообщил о приостановке прокачки с середины мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине.