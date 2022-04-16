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Глава ДНР Пушилин заявил, что отказавшихся сдаться националистов в Мариуполе уничтожат

Украинские националисты, которые находятся на территории Мариуполя и не планируют сдаться в плен, будут уничтожены.
Lenta.ru
Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города.
РИА Новости
Силы Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в наступление в Донбассе после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.
Радио Sputnik
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина контролируется извне и не принимает самостоятельных решений.
REGNUM

Подробнее о событии

Пушилин заявил, что украинские националисты в Мариуполе подлежат уничтожению
Взгляд.ру09:31
Пушилин заявил, что украинские националисты в Мариуполе подлежат уничтожению
ТК Звезда09:27
Глава ДНР заявил, что украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться и подлежат уничтожению
Комсомольская правда08:45
Пушилин: националисты, не желающие сдаваться, подлежат уничтожению
Smotrim.ru09:09
Пушилин: украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться
Известия08:50
Глава ДНР Пушилин заявил, что отказавшихся сдаться националистов в Мариуполе уничтожат
Lenta.ru09:21
Пушилин заявил, что украинские националисты в Мариуполе подлежат уничтожению
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