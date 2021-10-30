Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин считает, что есть признаки подготовки Украины к войне или «очень серьезной провокации». По его словам, Киев стягивает силы на южном направлении, возможно, чтобы отрезать ДНР от моря.В источнике
Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20.
Милорад Додик, член президиума БиГ и лидер «Содружества независимых социал-демократов» (СНСД), неоднократно заявлял в октябре, что он объявит независимость Республики Сербской через шесть месяцев, если к тому времени полномочия БиГ не будут восстановлены.
"Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки", — прокомментировала ситуацию глава направления ипотечных продуктов Татьяна Акрамова.