Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин считает, что есть признаки подготовки Украины к войне или «очень серьезной провокации». По его словам, Киев стягивает силы на южном направлении, возможно, чтобы отрезать ДНР от моря.

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