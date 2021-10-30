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Пушилин заявил, что Украина готовится к войне или провокации

Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин считает, что есть признаки подготовки Украины к войне или «очень серьезной провокации». По его словам, Киев стягивает силы на южном направлении, возможно, чтобы отрезать ДНР от моря.В источнике

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Пушилин: Украина готовится к войне или очень серьезной провокации на Донбассе
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