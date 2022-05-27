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Глава ДНР Пушилин заявил о причастности украинских военных к пыткам

Украинские военные причастны к преступлениям и пыткам, также как и националисты, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
RT на русском
«К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим», — цитирует РИА Новости Пушилина.
RT на русском
Пушилин отметил, что суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению.
Комсомольская правда
* «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.
ТК Звезда

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Пушилин заявил, что ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из «Азова»*
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