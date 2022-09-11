По информации источников СМИ стало известно, что недавний подрыв на территориях подконтрольных Киевом энергообъектах является детонация боеприпасов, которые находили в казармах ВС Украины, которые стоят на площадках энергетических станций, сообщает Русская Весна.В информации подмечаться, что националисты не следят за соблюдениями техники безопасности.