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Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении

На угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости
"Подпортили и железнодорожные пути", — подытожил Пушилин.
Pravda.Ru
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.
РИА Новости
Пушилин отметил, что боевики, входящие в состав Вооружённых сил Украины совершали попытки направить подкрепления, состоящие из бронетехники, в окрестности Красноармейска, но союзным воскам удалось «подпортить» положение нацистов.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил России и ЛНР на угледарском направлении
Lenta.ru22:26
Пушилин заявил об успехах союзных войск на Угледарском направлении
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Пушилин заявил об успехах войск на Угледарском направлении
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На Угледарском направлении ВС РФ разгромили боевиков ВСУ
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Пушилин рассказал об успехах союзных сил на Угледарском направлении
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Глава ДНР Денис Пушилин: на угледарском направлении наши подразделения продолжают идти вперед
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Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении
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