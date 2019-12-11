Это не так важно. Там есть референтный текст на английском.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Общество Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.

Футбол «Шахтер» проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов Матч шестого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» (Донецк) – «Аталанта» завершился разгромной победой итальянского клуба (3:0). В составе гостей по голу забили Тимоти Кастань, экс-футболист «Спартака» Марио Пашалич, а также Робин Гозенс.

Происшествия В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.

Политика Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".

Здоровье В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.

Экономика Цифровая реформация: персональные данные россиян стали валютой "Цифровые товары" В 2018 году в России было продано 1,43 млрд смартфонов - в семь раз больше, чем 10 лет назад, а доля пользователей интернета за тот же период выросла с 23,1% до 51,4%.

Политика В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.

Политика Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.

Наука Ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом Специалисты из Дании провели исследование и выяснили, что, если емкость с пивом находилась в покое, есть вероятность, что пена напитка не выплеснется при вскрытии банки.

Экономика Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Политика Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.

Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.