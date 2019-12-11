Политика
ИзвестияГлава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже
Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Авто
Chevrolet представил новые Chevrolet Tahoe и Suburban
Следующая генерация Chevrolet Tahoe и Suburban базируются на единой платформе T1 от концерна GM.
Происшествия
В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду
Годовалая девочка умерла во время тихого часа в одном из частных детских садов Ижевска, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.
Спорт
Валуев: бойкот Игр - это неправильно, но уважаю решение боксеров
Бывший боксер Николай Валуев дал комментарий по поводу нежелания российских боксеров ехать на Олимпиаду-2020 без российского гимна и флага.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Гаджеты
Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
Транспорт
Принято решение о строительстве моста через Волгу в Саратовской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 декабря рассказал сразу о трех решениях, касающихся дорожной сферы Саратовской области, принятых правительственной комиссией по транспорту.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Происшествия
Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Пожар, произошедший в ангаре на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, локализовали на площади 800 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Общество
Наследство Юрия Лужкова составляет одна квартира в Москве
Наследство Юрия Лужкова составляет одна квартира в Москве. Стоимость жилья оценивается минимум в 600 миллионов рублей.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Футбол
Главный тренер «Ротора» Меньщиков покинул команду
С поста главного тренера волгоградского «Ротора» ушёл Игорь Меньщиков. Об этом 11 декабря сообщается на сайте клуба.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Происшествия
Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы
На кадрах видно, как мужчина подтягивается на руках и выбирается через щель в потолке стеклянной клетки наверх, оттуда он пролезает в потолок.
Общество
Астронавты американского модуля МКС вновь остались без туалета
Находящиеся на Международной космической станции астронавты вынуждены пользоваться туалетом, расположенным на российском сегменте, поскольку аналогичное устройство на американском сегменте сломалось второй раз за последние недели.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Происшествия
Российских учителей наказали за любовь школьников к АУЕ
В Курганской области прокуратура наказала сотрудников пяти школ города Шадринска за любовь учеников к АУЕ (неформальная молодежная группировка с криминальным уклоном).
Происшествия
Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому
Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.