Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Происшествия В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду Годовалая девочка умерла во время тихого часа в одном из частных детских садов Ижевска, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.

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Политика В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.

Политика Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.

Происшествия Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован Пожар, произошедший в ангаре на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, локализовали на площади 800 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.

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Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Футбол Главный тренер «Ротора» Меньщиков покинул команду С поста главного тренера волгоградского «Ротора» ушёл Игорь Меньщиков. Об этом 11 декабря сообщается на сайте клуба.

Происшествия Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.

Общество Астронавты американского модуля МКС вновь остались без туалета Находящиеся на Международной космической станции астронавты вынуждены пользоваться туалетом, расположенным на российском сегменте, поскольку аналогичное устройство на американском сегменте сломалось второй раз за последние недели.