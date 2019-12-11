Политика

ИзвестияИзвестияГлава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
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С поста главного тренера волгоградского «Ротора» ушёл Игорь Меньщиков. Об этом 11 декабря сообщается на сайте клуба.
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Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
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