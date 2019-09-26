с чего всё началось

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе

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