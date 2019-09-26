Политика
РидусГлава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.
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«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.RT на русскомвчера в 09:00
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Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
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Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
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Известия вчера в 15:05
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Победа же "Зенита" позволит питерцам увеличить отрыв от одного из основных конкурентов до шести очков.
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Общество
В России запретят курить на балконах
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Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
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Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.
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Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
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Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
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Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
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