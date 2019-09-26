Политика

Газета.RuГазета.RuГлава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы ДНР.
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«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует
 Донецкое агентство новостей Пушилина.
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