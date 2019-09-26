с чего всё началось

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы ДНР.

Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

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