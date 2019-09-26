Политика
Газета.RuГлава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы ДНР.
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«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.RT на русском09:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
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Политика
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Газета.Ru 04:27
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В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
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США расширили санкции против России
Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
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Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.
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Армия и оружие
Армия США намерена вооружиться СВЧ-пушкой
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При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Петербурга
Сбербанк планирует подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге "Метрострой".
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Капитан «Дерби» пропустит остаток сезона после травмы в пьяном ДТП
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Вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил о расхождении позиций Киева и Евросоюза по проекту газопровода «Северный поток — 2».
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С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
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