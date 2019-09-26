Политика

РидусРидусГлава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.
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с чего всё началось
«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует
 Донецкое агентство новостей Пушилина.
RT на русскомвчера в 09:00

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В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

РИА Новостивчера в 10:48

Глава ДНР отклонил предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе

RT на русскомвчера в 09:00

Глава ДНР отклонил предложение о введении белорусских миротворческих сил

Коммерсантъвчера в 10:00

Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс

РБКвчера в 09:41

В ДНР ответили на инициативу Лукашенко о миротворцах из Белоруссии

РЕН ТВвчера в 09:09

В ДНР отказались от услуг белорусских миротворцев

Lenta.ruвчера в 09:06

Пушилин: ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии

ТАССвчера в 10:09
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Происшествия

Оренбургского священника обвинили в изнасиловании детей

Агентство Телеграф вчера в 04:03
Музыка

Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе

Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания вчера в 15:01
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия

Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах

Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Происшествия

Задержан мужчина, который пырнул девушку ножом в центре Владивостока

Во Владивостоке задержали мужчину, который нанес три ножевых ранения девушке 2002 года рождения, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 22:11
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия вчера в 15:05
Общество

Запрет курения на балконах в России поддержали

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».
Lenta.ru вчера в 10:06
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС вчера в 18:04
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Москва 24 вчера в 09:52
Экономика

Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России

В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
Известия вчера в 19:30
Футбол

Павел Мамаев дал интервью после выхода из колонии

В видеоролике Алана Мамаева отмечает, что «долго отбивалась от всех» и первое интервью Павел Мамев даст ей.
Кубань 24 24 сентября в 00:55
Экономика

В кабмине предложили новый вариант законопроекта о защите инвестиций

Уже завтра Козак планирует обсудить новую версию законопроекта с представителями бизнеса, а до конца сентября Минфин, ФАС и Минэкономразвития должны изучить инициативу вице-премьера и внести свои предложения.
Бизнес.Ру вчера в 13:28
Общество

В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ

В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Экономика

X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия вчера в 06:25
Недвижимость

Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ

Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.
РИА Новости 24 сентября в 10:30
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк написала завещание

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание, после того как пришла в сознание, сообщает New Inform, ссылаясь на осведомленный источник.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 07:28
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 25 сентября в 03:03
Происшествия

Военнослужащие осуждены за осквернение мемориала в Буденновске

Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
РИА Новости вчера в 17:22
Происшествия

Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза

Российская газета вчера в 22:59
Происшествия

На Сахалине перевернулся катер с полицейскими и сотрудниками МЧС

РБК вчера в 23:18
Политика

Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США

Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
РИА Новости вчера в 21:44
Экономика

Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ вчера в 04:18
Армия и оружие

Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России

Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия

Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны

В Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 20:46
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета 24 сентября в 12:08
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Финансы

Американские СМИ объяснили, почему Россия меняет доллары на золото

Журналисты американского издания MarketWatch прокомментировали масштабную закупку золотом ЦБ РФ.
ПолитРоссия вчера в 14:53
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