с чего всё началось

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе

Музыка Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Происшествия Задержан мужчина, который пырнул девушку ножом в центре Владивостока Во Владивостоке задержали мужчину, который нанес три ножевых ранения девушке 2002 года рождения, сообщает PRIMPRESS.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Общество Запрет курения на балконах в России поддержали Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.

Экономика Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).

Футбол Павел Мамаев дал интервью после выхода из колонии В видеоролике Алана Мамаева отмечает, что «долго отбивалась от всех» и первое интервью Павел Мамев даст ей.

Экономика В кабмине предложили новый вариант законопроекта о защите инвестиций Уже завтра Козак планирует обсудить новую версию законопроекта с представителями бизнеса, а до конца сентября Минфин, ФАС и Минэкономразвития должны изучить инициативу вице-премьера и внести свои предложения.

Общество В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.

Экономика X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель» Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

Недвижимость Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Шоу-бизнес Актриса Анастасия Заворотнюк написала завещание Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание, после того как пришла в сознание, сообщает New Inform, ссылаясь на осведомленный источник.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Происшествия Военнослужащие осуждены за осквернение мемориала в Буденновске Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.

Политика Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Экономика Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».

Армия и оружие Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.