Политика
РидусГлава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.
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с чего всё началось
«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.RT на русскомвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Происшествия
Оренбургского священника обвинили в изнасиловании детей
Агентство Телеграф вчера в 04:03
Музыка
Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе
Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания вчера в 15:01
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Происшествия
Задержан мужчина, который пырнул девушку ножом в центре Владивостока
Во Владивостоке задержали мужчину, который нанес три ножевых ранения девушке 2002 года рождения, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 22:11
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
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Запрет курения на балконах в России поддержали
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».
Lenta.ru вчера в 10:06
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС вчера в 18:04
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Экономика
Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России
В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
Известия вчера в 19:30
Футбол
Павел Мамаев дал интервью после выхода из колонии
В видеоролике Алана Мамаева отмечает, что «долго отбивалась от всех» и первое интервью Павел Мамев даст ей.
Кубань 24 24 сентября в 00:55
Экономика
В кабмине предложили новый вариант законопроекта о защите инвестиций
Уже завтра Козак планирует обсудить новую версию законопроекта с представителями бизнеса, а до конца сентября Минфин, ФАС и Минэкономразвития должны изучить инициативу вице-премьера и внести свои предложения.
Бизнес.Ру вчера в 13:28
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия вчера в 06:25
Недвижимость
Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ
Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.
РИА Новости 24 сентября в 10:30
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание, после того как пришла в сознание, сообщает New Inform, ссылаясь на осведомленный источник.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 07:28
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 25 сентября в 03:03
Происшествия
Военнослужащие осуждены за осквернение мемориала в Буденновске
Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
РИА Новости вчера в 17:22
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
Российская газета вчера в 22:59
Политика
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
РИА Новости вчера в 21:44
Экономика
Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ вчера в 04:18
Армия и оружие
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия
Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
В Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 20:46
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Финансы
Американские СМИ объяснили, почему Россия меняет доллары на золото
Журналисты американского издания MarketWatch прокомментировали масштабную закупку золотом ЦБ РФ.
ПолитРоссия вчера в 14:53