с чего всё началось

Глава ДНР Денис Пушилин отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворцев в Донбасс, чтобы взять под опеку участок украино-российской границы, остающийся неподконтрольным Киеву.

Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Политика США расширили санкции против РФ Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.

Происшествия В Татарстане произошёл пожар в ресторане «На проспекте Сююмбике горит кровля недействующего ресторана «Арарат» на площади 600 кв. м», — заявили в МЧС.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского Трамп заявлял в разговоре с Зеленским, что "было бы здорово", если бы тот изучил дело Байдена.

Политика Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.

Экономика Козак предложил свой вариант закона о защите инвестиций Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовил свою версию законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России».

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Песков отреагировал на идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о миротворцах в Донбассе.

Наука Робот Atlas научился акробатическим трюкам Американская компания Boston Dynamics научила своего человекоподобного робота Atlas гимнастическим трюкам.

Футбол РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.

Гаджеты Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.

Происшествия Уволенные из-за дела Голунова полицейские подали в суд Полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которые были уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а потом отпустили, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.

Политика Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".

Политика Стало известно о тайном толстом телефоне Путина Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.

Политика США ввели санкции против Рауля Кастро США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Шоу-бизнес Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.

Политика Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).