Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».

Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

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