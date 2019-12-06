Политика
РБКГлава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи
Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
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