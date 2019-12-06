Политика

ИзвестияИзвестияГлава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не пустят на территорию «муниципальную стражу», предложенную Киевом. Об этом 6 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что у республики есть свои правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность.
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