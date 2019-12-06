Политика
ИзвестияГлава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не пустят на территорию «муниципальную стражу», предложенную Киевом. Об этом 6 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что у республики есть свои правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала подписчиков «опарышами»
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Армия и оружие
Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4
Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Спорт
В Британии призвали отстранить россиян от всех соревнований
Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком ВАДА, который пройдет 9 декабря, принять жесткие санкции в отношении российских атлетов.
Политика
Лавров оценил требования ФРГ к России признаться в убийстве в Берлине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, с чем связаны заявления Германии о недостаточном участии Москвы в расследовании убийства в Берлине.
Армия и оружие
Новый «Майдан» начнется с провокации Правого сектора на Донбассе
Аккурат перед началом «нормандского» саммита в Париже, боевики радикального бандформирования «Правый сектор»* намерены устроить диверсию в демилитаризованной зоне у населенного пункта Петровское.
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
Происшествия
SSJ-100 вернулся во «Внуково» из-за неполадок
Командир лайнера после взлета обнаружил при наборе высоты неполадки в гидросистеме и запросил диспетчеров возвращения в аэропорт вылета.
Здоровье
Сотрудники ОДКБ, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, обвинили коллег в клевете
Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая ранее публично пожаловалась губернатору на низкие зарплаты, написала новое письмо, которое распространяет среди коллектива в рабочих чатах.
Гаджеты
Apple выпустит новые iPhone без единого разъема
Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Авто
Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign
В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Экономика
Медведев: регионы получат 6 млрд рублей на сельские бизнес-проекты
Для поддержки инвестиционных проектов на селе выделяется 6 млрд рублей, сообщил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Футбол
В Кремле отреагировали на массовые задержания футбольных фанатов
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал массовые задержания футбольных болельщиков, сообщает «РБК-Спорт».
Политика
В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник
В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, планирует ли он жениться
Победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» певец Сергей Лазарев рассказал, входит ли женитьба в его ближайшие планы.
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Космос
В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет
Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
Шоу-бизнес
Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве
Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.