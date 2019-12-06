Политика

ИзвестияИзвестияГлава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Силы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) не пустят на территорию «муниципальную стражу», предложенную Киевом. Об этом 6 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что у республики есть свои правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность.
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В ДНР призвали Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие»

RT на русском07:35

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Известия08:13

В Донбассе отвергли инициативу Киева о «муниципальных стражах»

Российская газета07:56

«Бессмысленное словоблудие»: в ДНР раскритиковали идею о «муниципальной страже»

Комсомольская правда08:30

В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков

Lenta.ru06:37

Пушилин заявил, что Нацгвардию Украины не допустят на территорию Донбасса

ТАСС06:33

Глава ДНР отверг идею Зеленского о «муниципальных стражах» в Донбассе

Rambler News Service05:39
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Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

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Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
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Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
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Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter.
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Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

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IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия вчера в 21:25
Политика

Путин заговорил на немецком языке на встрече с бизнесменами из ФРГ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса Германии стал говорить на немецком языке.
Газета.Ru 09:24
Происшествия

Экс-росгвардейцев арестовали за взяточничество

По данным следствия, в июне этого года обвиняемые создали видимость изъятия наркотиков у мужчины, после чего потребовали с него взятку в размере 50 тысяч рублей.
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После развода Сергей Нетиевский встретил свою любовь

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Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
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В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
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Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
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Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Женщину, избившую свою малолетнюю дочь, задержали в Москве

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В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
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Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

О планах Apple по выпуску новых пяти моделей популярных смартфонов заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
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Шоу-бизнес

Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение Анастасии Заворотнюк

На лечение онкобольной 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк уходят миллионы.
Ugpressa.ru вчера в 22:39
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Россия и Украина проводят переговоры по газу в Вене

29 ноября украинская сторона сообщила, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
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Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости вчера в 00:00
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Подушки Takata стали причиной отзыва еще 1,4 млн автомобилей

Дефектные подушки безопасности японской компании Takata стали причиной еще одного масштабного отзыва автомобилей.
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Космос

Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Naked Science 02 декабря в 06:01
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Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
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Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 16:07
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Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
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