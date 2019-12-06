Политика

ИзвестияИзвестияГлава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Силы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) не пустят на территорию «муниципальную стражу», предложенную Киевом. Об этом 6 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что у республики есть свои правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность.
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«Бессмысленное словоблудие»: в ДНР раскритиковали идею о «муниципальной страже»

Комсомольская правда08:30

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Известия08:13

Глава ДНР отверг идею Зеленского о «муниципальных стражах» в Донбассе

Rambler News Service05:39

В ДНР призвали Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие»

RT на русском07:35

В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков

Lenta.ru06:37

Пушилин заявил, что Нацгвардию Украины не допустят на территорию Донбасса

ТАСС06:33

В Донбассе отвергли инициативу Киева о «муниципальных стражах»

Российская газета07:56
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Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей

Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
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Лукаку и Смоллинг раскритиковали Corriere dello Sport за заголовок

Нападающий миланского футбольного клуба "Интер" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг выступили с критикой в адрес итальянского издания Corriere dello Sport, которое опубликовало провокационный заголовок на первой полосе.
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НАСА отправит к Луне женские манекены

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Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

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