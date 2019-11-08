Армия и оружие
РИА НовостиГлава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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Глава ДНР рассказал о зеркальных мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское
Комсомольская правда04:24
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