Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГлава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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