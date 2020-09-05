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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Глава ДНР Денис Пушилин решил отдать приказ уничтожить новые траншеи и другие инженерные объекты ВСУ около линии разграничения в Донбассе. По его словам, Киев должен был предоставить руководству ДНР документы, подтверждающие ликвидацию своих сооружений, но не сделал этого.В источнике
С чего всё началось
«Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район вновь оборудованных украинских позиций)»,— говорится в заявлении
 господина Пушилина на сайте главы ДНР.
Коммерсантъ04:50
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РБК

Глава ДНР приказал уничтожить украинские сооружения у линии разграничения

РБК04:51
Коммерсантъ

Глава ДНР приказал уничтожить сооружения украинских военных у линии разграничения

Коммерсантъ04:50
ТАСС

Глава ДНР приказал уничтожить инженерные сооружения Украины у линии разграничения

ТАСС02:45
Lenta.ru

Глава ДНР приказал уничтожить украинские позиции у линии разграничения

Lenta.ru03:46
РИА Новости

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии соприкосновения

РИА Новости02:57
Интерфакс

Пушилин приказал ударить по незаконным инженерным сооружениям ВСУ

Интерфакс04:15
Царьград

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