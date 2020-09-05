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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Глава ДНР Денис Пушилин решил отдать приказ уничтожить новые траншеи и другие инженерные объекты ВСУ около линии разграничения в Донбассе. По его словам, Киев должен был предоставить руководству ДНР документы, подтверждающие ликвидацию своих сооружений, но не сделал этого.В источнике
С чего всё началось
«Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район вновь оборудованных украинских позиций)»,— говорится в заявлении
 господина Пушилина на сайте главы ДНР.
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Стрелков оценил приказ главы ДНР Пушилина уничтожить сооружения Украины

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ТАСС

Глава ДНР приказал уничтожить инженерные сооружения Украины у линии разграничения

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