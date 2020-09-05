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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Глава ДНР Денис Пушилин решил отдать приказ уничтожить новые траншеи и другие инженерные объекты ВСУ около линии разграничения в Донбассе. По его словам, Киев должен был предоставить руководству ДНР документы, подтверждающие ликвидацию своих сооружений, но не сделал этого.В источнике
С чего всё началось
Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы, — говорится
 в заявлении Пушилина, опубликованном на официальном сайте главы ДНР.
News.ru03:18
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РБК

Глава ДНР приказал уничтожить украинские сооружения у линии разграничения

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Царьград

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