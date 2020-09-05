Известия 22

Глава ДНР Денис Пушилин решил отдать приказ уничтожить новые траншеи и другие инженерные объекты ВСУ около линии разграничения в Донбассе. По его словам, Киев должен был предоставить руководству ДНР документы, подтверждающие ликвидацию своих сооружений, но не сделал этого.