Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Глава ДНР Денис Пушилин решил отдать приказ уничтожить новые траншеи и другие инженерные объекты ВСУ около линии разграничения в Донбассе. По его словам, Киев должен был предоставить руководству ДНР документы, подтверждающие ликвидацию своих сооружений, но не сделал этого.В источнике
С чего всё началось
Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы, — говорится
в заявлении Пушилина, опубликованном на официальном сайте главы ДНР.
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