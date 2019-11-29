Политика
RT на русскомГлава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области. Как он отметил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», данный закон не противоречит Минским соглашениям.
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Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы, и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы, и потребовался закон.
с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.Коммерсантъ05:43
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