с чего всё началось

Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы, и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы, и потребовался закон.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области. Как он отметил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», данный закон не противоречит Минским соглашениям.

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