Политика

RT на русскомRT на русскомГлава ДНР прокомментировал закон о госгранице

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области. Как он отметил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», данный закон не противоречит Минским соглашениям.
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Комментировать588
Денис Пушилин
Я все же попросил бы не искать в этом тайных смыслов. Это планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был определен указом главы, и этого хватало. Сейчас появились проблемы в работе таможенной, пограничной службы, и потребовался закон.
— Денис ПушилинREGNUM 11:46
с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал
 председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.
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