с чего всё началось

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, передает 29 ноября Донецкое агентство новостей.

Транспорт В Москве завершили создание автодороги «Северо-Западная хорда» Мэр Москвы Сергей Собянин дал в пятницу старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз № 9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).

Экономика Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Авто «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Общество Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной.

Экономика ВТБ перестал раскрывать географию своих заемщиков ВТБ, второй по размерам активов российский банк, ровно год не раскрывает размер задолженности своих заемщиков по странам.

Единоборства «Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.