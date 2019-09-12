Политика
РИА НовостиВ ДНР сообщили о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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с чего всё началось
Однако, по его словам, указ президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе внушил им определенную надежду, сообщается на сайте главы республики.Ридус08:47
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
Коммерсантъ 01:05
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Политика
Украина поставила на паузу процесс расторжения договоров с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией, начатый в 2014 году после прихода к власти президента Петра Порошенко.
Sputnik Эстония вчера в 13:05
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Космос
Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну
Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.
РЕН ТВ 06:21
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.
Lenta.ru 08:54
Политика
Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.
Lenta.ru 05:37
Авто
Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗ из-за санкций
Автоконцерн Volkswagen AG предупредил ГАЗ об остановке сотрудничества в случае полного вступления в силу санкций со стороны США.
Движок 06:39
Армия и оружие
Издание из США считает роботов перспективным способом борьбы с русскими танками
Армия США изучает возможность придать танкам M1 Abrams роботизированных помощников.
Военное обозрение 08:58
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
РИА Новости вчера в 17:28
Общество
Троих чеченок заставили извиниться за просьбу к Кадырову
Московский Комсомолец 07:27
Авто
Треть россиян оказались должниками по транспортному налогу
Годовая задолженность по транспортному налогу в России составляет в среднем 30% от всех начислений.
News.ru 04:42
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
RT на русском вчера в 09:09
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple представила новые iPhone. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 10 сентября в 14:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос
Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков
Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 06:33
Политика
В России станут штрафовать владельцев машин с иностранными номерами
В России появится система, которая позволит штрафовать за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) владельцев автомобилей с иностранными номерами.
Известия 05:10
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.
РИА Новости 08:57