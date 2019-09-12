Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ДНР сообщили о цели войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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с чего всё началось
Однако, по его словам, указ президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе внушил им определенную надежду, сообщается на сайте
 главы республики.
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