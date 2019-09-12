с чего всё началось

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

В ДНР сообщили о цели войти в состав России

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Политика Украина поставила на паузу процесс расторжения договоров с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией, начатый в 2014 году после прихода к власти президента Петра Порошенко.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Политика Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.

Космос Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.

Политика Израиль обвинили в шпионаже за президентом США Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.

Политика Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.

Авто Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗ из-за санкций Автоконцерн Volkswagen AG предупредил ГАЗ об остановке сотрудничества в случае полного вступления в силу санкций со стороны США.

Авто Треть россиян оказались должниками по транспортному налогу Годовая задолженность по транспортному налогу в России составляет в среднем 30% от всех начислений.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple представила новые iPhone. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Космос Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.

Политика В России станут штрафовать владельцев машин с иностранными номерами В России появится система, которая позволит штрафовать за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) владельцев автомобилей с иностранными номерами.

Армия и оружие В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.