Политика
КоммерсантъГлава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Общество
В горах под Сочи выпал первый снег
Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Футбол
«Урал» интересуется молодым хавбеком «Нефтехимика»
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров попал в сферу интересов «Урала». Об этом сообщил агент 21-летнего игрока Павел Нестеров.
Soccer.ru 10:12
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Футбол
Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:56
Шоу-бизнес
Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева
Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.
Bimru.ru 05:57
Происшествия
В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%
Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 11:49
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Игры
Город для Маска: анонсирован градостроительный симулятор Smart City Plan
В Smart City Plan игрокам предлагается планировать город, размечая его зоны, строить дороги, определять налоги и задавать политики.
Игромания.ру 11:42
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Политика
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 81,40% после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 11:52
Политика
Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»
На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Гаджеты
Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году
Создатели платформы готовы разработчикам программного обеспечения передать смартфоны PinePhone под управлением Linux с оболочкой KDE Plasma.
Astera 10:03