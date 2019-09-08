Политика
КоммерсантъГлава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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с чего всё началось
Как передает Донецкое агентство новостей, это заявление Пушилин сделал в ходе встречи с рабочей и студенческой молодежью на образовательной площадке общественного движения "Донецкая республика".Российская газета08:29
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На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey
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В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
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«Ростов» разгромил сборную Сирии
Евро-футбол.ру 13:44
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В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
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Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец вчера в 09:59
Происшествия
Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
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Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая
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"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
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Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России
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Российские менеджеры не хотят учиться управлять
Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
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Huawei готова отказаться от технологий ARM
На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
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Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.
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