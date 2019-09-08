с чего всё началось

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

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Гаджеты Huawei готова отказаться от технологий ARM На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.