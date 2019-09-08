Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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с чего всё началось
Как передает Донецкое агентство новостей
, это заявление Пушилин сделал в ходе встречи с рабочей и студенческой молодежью на образовательной площадке общественного движения "Донецкая республика".
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