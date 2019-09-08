Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Читать в источнике
Комментировать74
с чего всё началось
Как передает Донецкое агентство новостей
, это заявление Пушилин сделал в ходе встречи с рабочей и студенческой молодежью на образовательной площадке общественного движения "Донецкая республика".
Российская газета08:29

Подробнее о событии

В ДНР сообщили, что в ближайшее время ожидается запуск ж/д сообщения в Москву и Петербург

ТАСС08:10

В ДНР сообщили о планах по запуску железнодорожного сообщения с Россией

РИА Новости07:47

Из ДНР пустят прямые поезда в Петербург

78.ru09:07

Из ДНР в Петербург начнут ходить прямые поезда

Петербургский дневник09:48

В ДНР прорабатывают вопрос запуска поездов в Петербург и Москву

Телеканал Санкт-Петербург10:08

ДНР планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией

Невские Новости08:04

Глава ДНР обещал запустить железнодорожное сообщение с Россией

РЕН ТВ08:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Политика

Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев

Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала.
Вести.Ru 06:16
Общество

Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»

Журналист Иван Голунов награжден премией "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.
ТАСС 13:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

ТАСС вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга

Bimru.ru 09:10
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Политика

Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

РБК 11:21
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика

Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Футбол

Семеду получил травму в матче с Сербией

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду получил травму в матче отбора Евро-2020 с Сербией.
Спорт-Экспресс вчера в 16:37
Авто

В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»

Тарантас Ньюс 08:15
Политика

Явка на выборах в Петербурге к 15:00 едва превысила 16%

REGNUM 09:23
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Здоровье

Ученые назвали болезни, передающиеся по наследству

Дни24 12:54
Фигурное катание

Медведева упала на произвольной программе

Спорт день за днем 12:13
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»

На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
Футбол

Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс 13:15
Политика

Более 18% избирателей проголосовали на выборах главы Липецкой области

РИА Новости 05:37
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Политика

В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Политика

Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах

РИА Новости 12:30
Политика

В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер

Коммерсантъ 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное