Политика
КоммерсантъГлава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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с чего всё началось
Как передает Донецкое агентство новостей, это заявление Пушилин сделал в ходе встречи с рабочей и студенческой молодежью на образовательной площадке общественного движения "Донецкая республика".Российская газета08:29
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Политика
Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 14:19
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина
В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ 16:46
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.
Известия 14:22
Футбол
Кикнадзе: «В „Локомотив“ мог перейти один из лучших нападающих мира»
Гипотетически могли даже «бомбу» сделать: несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира, на следующий день после перехода Жоау Мариу.
Bookmaker-ratings.ru 18:04
Футбол
Глушаков сможет сыграть с «Ростовом»
Sport.ru 17:44
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
OAnews 14:11
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили орденами
Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.
Ридус вчера в 10:17
Армия и оружие
Турция и США провели патрулирование зоны безопасности в Сирии
Аргументы и Факты 10:44
Политика
Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании
В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.
Московский Комсомолец 17:35
Армия и оружие
Украинских силовиков обвинили в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
Представитель силового ведомства народной республики Ринат Айгистов сообщил, что ВСУ обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов район Ясиноватой, где находились сотрудники миссии ОБСЕ.
Южный Федеральный 11:54
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Хоккей
В Омске продолжают разбирать «Арену-Омск»
В Омске продолжается разбор стадиона «Арена-Омск». Работы по демонтажу арены стартовали в начале сентября.
Чемпионат 15:42
Финансы
Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно
В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru 17:41
Наука
Китайские учёные сложили «атомное оригами»
Согласно новому исследованию, китайские ученые подняли древнее искусство оригами на атомный уровень, найдя способ сложить микроскопически маленький графен (модификация углерода), сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 06 сентября в 19:44
Армия и оружие
Отряды ПНС Ливии наступают к югу от Триполи, силы Хафтара несут потери
Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут наступательные операции к югу от Триполи, силы Халифы Хафтара терпят поражение, заявил РИА Новости представитель вооруженных сил кабмина на западе страны Мухаммад Кануну.
РИА Новости 17:21
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01