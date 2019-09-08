с чего всё началось

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

Политика Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.

Политика Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.

Футбол Кикнадзе: «В „Локомотив“ мог перейти один из лучших нападающих мира» Гипотетически могли даже «бомбу» сделать: несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира, на следующий день после перехода Жоау Мариу.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Политика ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.

Шоу-бизнес Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили орденами Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.

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Армия и оружие Украинских силовиков обвинили в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе Представитель силового ведомства народной республики Ринат Айгистов сообщил, что ВСУ обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов район Ясиноватой, где находились сотрудники миссии ОБСЕ.

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Политика Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.

Хоккей В Омске продолжают разбирать «Арену-Омск» В Омске продолжается разбор стадиона «Арена-Омск». Работы по демонтажу арены стартовали в начале сентября.

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Наука Китайские учёные сложили «атомное оригами» Согласно новому исследованию, китайские ученые подняли древнее искусство оригами на атомный уровень, найдя способ сложить микроскопически маленький графен (модификация углерода), сообщает ЕНВ.

Армия и оружие Отряды ПНС Ливии наступают к югу от Триполи, силы Хафтара несут потери Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут наступательные операции к югу от Триполи, силы Халифы Хафтара терпят поражение, заявил РИА Новости представитель вооруженных сил кабмина на западе страны Мухаммад Кануну.

Политика На выборах главы Курской области лидирует Старовойт Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.

Общество Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает ТАСС.