с чего всё началось

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

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Экономика Трасса наехала на землевладельцев Трасса М-4 передана «Автодору» в доверительное управление на 99 лет.

Политика Путин и Макрон провели телефонные переговоры ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

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Единоборства Боец Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram Спортсмен опередил по числу подписчиков певицу Ольгу Бузову Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram, пишет РБК.

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Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Происшествия Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.

Кино В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок» В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.

Политика В Мурманской области на выборах губернатора лидирует Чибис Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия») набирает 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов.

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Космос Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля Американский фонд The Gateway Foundation представил дизайн первого в мире космического отеля, который сможет вместить 400 туристов.

Наука Американские математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет Учеными-математиками из Бристольского университета и Массачусетского технологического института Эндрю Букером и Эндрю Сазерлендом найдено решение для последней остававшейся до настоящего времени неразрешенной части известной математической задачи о трех кубах.

Гаджеты Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10 До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.

Происшествия Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.

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Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

Политика Памфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.