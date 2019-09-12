Политика
ИзвестияГлава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба политика.
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ВАЖНО: Глава ДНР заявил о задаче войти в состав России на правах федерального округа
Rusvesna.suвчера в 19:00
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС вчера в 17:02
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубка
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru вчера в 11:04
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 06:29
Футбол
Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России
Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.
РИА Новости 15:59
Происшествия
Российский турист утонул в Абхазии
В курортном городе Абхазии Пицунде утонул российский турист, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломиа.
Интерфакс 16:21
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.
Матч ТВ 10:19
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Происшествия
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.
РИА Новости 09 сентября в 12:44
Культура
Участникам «Квартета И» присвоили звание заслуженных артистов РФ
Звания заслуженных артистов РФ получили основатели театра "Квартет И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Российская газета 10:19
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
Политика
МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ
Корреспондент ФАН в ходе брифинга Захаровой попросил официального представителя МИД РФ оценить заявление Пушилина о желании ДНР войти в состав РФ.
ФАН 10:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Единоборства
Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru 10 сентября в 03:30
Религия
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход
В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Российская газета 10:05
Футбол
Руни: с Гвардиолой моё поколение в сборной Англии выиграло бы всё
Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни выразил уверенность, что 10 лет назад сборная Англии выиграла бы все возможные трофеи, если бы её тренировал нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Чемпионат 16:17
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Общество
Вячеслав Володин в Саратове обсудит проблемы дольщиков
Председатель Госдумы 12 сентября посетит Саратов.
Новости Саратова 09:35
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Экономика
Прожиточный минимум для псковских пенсионеров увеличили на 161 рубль
Величина прожиточного минимума на 2020 год установлена в размере 9529 рублей — это на 161 рубль больше, чем во втором квартале 2019 года (9368 рублей).
REGNUM 06:14
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25