Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Политика Путин встретится с Нетаньяху в Сочи Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Футбол УЕФА определился с названием для третьего еврокубка Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.

Экономика В правительство внесли план действий по стимулированию экономики Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.

Футбол Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.

Происшествия Российский турист утонул в Абхазии В курортном городе Абхазии Пицунде утонул российский турист, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломиа.

Волейбол Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.

Кино В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.

Происшествия Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.

Культура Участникам «Квартета И» присвоили звание заслуженных артистов РФ Звания заслуженных артистов РФ получили основатели театра "Квартет И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.

Политика МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ Корреспондент ФАН в ходе брифинга Захаровой попросил официального представителя МИД РФ оценить заявление Пушилина о желании ДНР войти в состав РФ.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Единоборства Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Экономика Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

Религия В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Футбол Руни: с Гвардиолой моё поколение в сборной Англии выиграло бы всё Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни выразил уверенность, что 10 лет назад сборная Англии выиграла бы все возможные трофеи, если бы её тренировал нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.

Происшествия Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.

Политика В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

Экономика Прожиточный минимум для псковских пенсионеров увеличили на 161 рубль Величина прожиточного минимума на 2020 год установлена в размере 9529 рублей — это на 161 рубль больше, чем во втором квартале 2019 года (9368 рублей).