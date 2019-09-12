Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

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