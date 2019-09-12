Политика

ИзвестияИзвестияГлава ДНР заявил о желании войти в состав России

Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба политика.
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В ДНР сообщили о намерении войти в состав России

РИА Новости08:07

В ДНР захотели стать федеративным округом России

Lenta.ru05:39

В ДНР заявили о стремлении к «максимальной интеграции» с Россией

RT на русском08:38

ДНР попросилась в Россию

Национальная служба новостей08:51

Глава ДНР назвал приоритетной задачей интеграцию с Россией

РБК09:51

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Известия09:14

Глава ДНР заявил о планах войти в состав России

URA.Ru09:38
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Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Интернет

Mail.ru Group запускает собственный мессенджер для компаний

Фото: biz.mail.ru/myteam/ Mail.ru Group сообщила о запуске собственного корпоративного мессенджера MyTeam, который позволит компаниям упростить рабочие процессы.
Газета Малый бизнес 08:07
Политика

В Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан

На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, предусматривающего введение системы наказаний для госслужащих за оскорбление граждан.
Московский Комсомолец 09:08
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Музыка

Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей

Одна из самых популярных звезд современности — 17-летняя певица Билли Айлиш — стала гостьей вечернего шоу Ивана Урганта, в эфире которого рассказала о своих увлечениях и творчестве.
Пятый канал 10 сентября в 00:36
Политика

Нетаньяху опроверг утверждения СМИ о слежке у Белого дома

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг в четверг утверждения американского издания Politico о том, что Израиль размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства слежения за мобильными телефонами.
ТАСС 08:29
Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru 03:47
Политика

Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье

По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Шоу-бизнес

Лепс вновь начал употреблять алкоголь

Рамблер вчера в 16:17
Происшествия

Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне

Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Экономика

ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Политика

Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»

Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Происшествия

Строители амурского завода устроили побоище в столовой

Вести.Ru 06:57
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru вчера в 05:57
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Финансы

ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Армия и оружие

Истребители США нанесли ракетный удар по ИГИЛ в Ираке

США нанесли мощнейший ракетный удар по позициям террористов из ИГИЛ в Ираке.
ИнфоСМИ вчера в 03:06
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Политика

В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками

Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков.
Вести.Ru 07:56
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика

Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal

Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить "газовую монополию" России на европейском рынке.
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика

Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Здоровье

США планируют ограничить продажу вейпов

Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ вчера в 20:29
Общество

В продаже появилась капсульная коллекция одежды Меган Маркл

Супруга принца Гарри лично принимала участие в разработке капсульной коллекции, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works.
Радио Комсомольская правда 09:39
Культура

Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова

Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС 07:55
Здоровье

Федермессер пообещала помочь Развожаеву выполнить поручение Путина

Учредитель и президент фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер по итогу поездки в Севастополь разработает для города индивидуальную программу паллиативной помощи.
РИА Новости Крым 10:05
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