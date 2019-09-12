Политика

Газета.RuГазета.RuГлава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России. Во многом "оптимистичным настроениям" жителей региона способствовал указ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям региона, охваченного войной.
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Глава ДНР заявил о цели войти в состав России

РИА Новости08:07

В ДНР захотели стать федеративным округом России

Lenta.ru05:39

В ДНР заявили о стремлении к «максимальной интеграции» с Россией

RT на русском08:38

ДНР хочет в Россию

Национальная служба новостей13:30

ВАЖНО: Глава ДНР заявил о задаче войти в состав России на правах федерального округа

Rusvesna.suвчера в 19:00

Глава ДНР назвал приоритетной задачей интеграцию с Россией

РБК09:51

В Госдуме отреагировали на заявление Пушилина о стремлении ДНР войти в состав РФ

ФАН10:40
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Армия и оружие

Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:28
Гаджеты

Инсайдер раскрыл объём памяти и ёмкость батарей новых iPhone

Старшие модели, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, оснащены 6 Гб RAM каждый, а также батареями ёмкостью 3190 и 3500 мАч соответственно.
News.ru 07:45
Политика

«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Политика

США восстановили военную помощь Украине

Представитель американской администрации заявил, что США восстановили всю военную помощь Украине.
Газета.Ru 14:45
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Экономика

Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 09:47
Футбол

Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии

Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.
Спорт-Экспресс 10 сентября в 15:15
Энергетика

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском 03:49
Происшествия

Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео

Lenta.ru 09:42
Общество

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Российская газета вчера в 15:00
Хоккей

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 15:02
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Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС 12:38
Авто

Треть россиян не платит транспортный налог

Чтобы оптимизировать работу с долгами по транспортному налогу, необходимо учитывать социокультурные особенности при определении ставок в каждом конкретном регионе, говорится в исследовании PricewaterhouseCoopers — международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.
Автомобили.ру 11:45
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество

В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

РИА Новости 04:58
Единоборства

Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье

Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
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Сегодня Вячеслав Володин встретится с дольщиками проблемных домов

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Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Экономика

Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Политика

Захарова ответила на вопрос Цимбалюка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
RT на русском 11:16
Происшествия

Житель Курской области получил 23 года колонии за убийство школьника

РИА Новости 08:57
Политика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
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Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru 03:47
Авто

«АвтоВАЗ» отложил дату старта выпуска «безвтыкового» мотора

Напомним, в июне прошлого года АвтоВАЗ изменил конструкцию поршней 1,6-литровых мотором.
Тарантас Ньюс вчера в 02:45
Политика

Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры

Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
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Ради съемок Екатерина Шпица примерила провокационный костюм

Судя по хештэгам, оставленным Шпицей, нарядили её в такой образ на съемках сериала «Старая гвардия», где она играет главную роль – девушку-следователя, которой в подчинение дали двух ветеранов сыска.
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Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM вчера в 01:18
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

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В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

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